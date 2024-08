Feuille de route vers la démocratie. Le plan en dix points pour l'avenir de l'Iran

Les manifestations qui ont éclaté dans tout l'Iran en septembre 2022, ont mis en péril l'existence du régime des mollahs. Malgré la répression, le régime ne semble pouvoir éviter une révolution. Que pourrait arriver après la chute de la dictature. Pour répondre à cette question, il est essentiel d'examiner le programme proposé par Maryam Radjavi. Ce plan en dix points envisage un système pacifique, prospère et démocratique, en résonance avec les aspirations profondes du peuple iranien. C'est la raison pour laquelle ce plan a obtenu un large soutien parmi les divers segments de la population iranienne. Le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), fondé il y plus de quatre décennies, s'engage à organiser des élections libres pour l'Assemblée constituante dans les six mois suivant le renversement du régime. L'assemblée sera chargée de rédiger la constitution de la nouvelle république