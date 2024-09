100 fiches pour comprendre la stratégie d'entreprise

Cet ouvrage fournit en 100 fiches structurées et didactiques l'essentiel des connaissances à maîtriser en stratégie d'entreprise : les concepts et définitions majeurs, les grandes écoles de stratégie, l'avantage concurrentiel selon Porter, l'approche par les ressources et les compétences, la stratégie de rupture et l'innovation stratégique, les stratégies de croissance, les stratégies corporate, la dynamique concurrentielle, les stratégies relationnelles, les stratégies d'internationalisation, les liens avec les PME, l'environnement, le digital, le BM, les débats et les controverses.