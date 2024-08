Homeland : l'espionne bipolaire

"I can't, I won't let it happen again" pourrait être la complainte de l'espionne bipolaire d'Homeland (la série télévisée américaine, 2011-2020), la seule à voir un ennemi là où tous voient un héros de la nation. Car, Homeland, c'est le 11 septembre 2001, son choc, son trauma, ses effets et son traitement : trouble des frontières, surveillance généralisée, "guerre contre la terreur" , ennemi intérieur - auquel le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, fit référence dans son discours d'investiture. Car plus de 20 ans après, on y est encore. C'est la thèse de la série de bout en bout.