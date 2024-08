Plantes fabuleuses. Les pouvoirs insoupçonnés du monde végétal

Ce livre magnifiquement illustré nous emmène dans un passionnant voyage autour du monde, à la découverte des plantes exceptionnelles. Plus de 90 espèces sont présentées à travers leurs capacités aussi diversifiées que fabuleuses : certains végétaux parviennent à se déplacer, d'autres savent imiter à merveille la forme d'insectes, diffuser une odeur de pourriture pour faciliter leur reproduction ou bien face à un danger, communiquer entre eux et se défendre par des moyens, souvent invisibles, mais terriblement efficaces... La discrétion du monde végétal n'est qu'une façade qui dissimule des surprises insoupçonnées et des capacités aussi diversifiées que fabuleuses.