Le transport fluvial

Ce livre présente en huit chapitres une synthèse du transport fluvial. En sus de l'exposé des techniques d'exploitation, de nombreux schémas, exemples, illustrations et exercices permettent de mieux assimiler les contenus. Les enjeux environnementaux sont mis en perspectives à chaque étape du développement selon une approche pragmatique de l'intégration du transport fluvial dans la chaîne logistique. Conçu pour les étudiants de la filière transport ou logistique internationale, cet ouvrage s'adresse également aux personnes qui passent des examens ou des concours liés à ce secteur d'activité. Les corrigés des applications proposées sont joints en fin de l'ouvrage. Un glossaire liste le vocabulaire essentiel à connaître et définit les très nombreux acronymes utilisés en transport fluvial. Une bibliographie donne des pistes pour approfondir la connaissance de ce mode mal connu. Le plan : 1. Le réseau navigable 2. Les bateaux 3. Le marché du transport fluvial 4. Les acteurs du transport fluvial 5. Le cadre réglementaire et institutionnel 6. La gestion des flottes de marchandise 7. Le déroulement de l'opération transport 8. Le contrat de transport fluvial