Négociation achat et vente à l'international : les fondamentaux

Bettina Descours et Pierre André Jobard exercent tous deux comme consultants et formateurs en commerce international, et accompagnent les entreprises dans leurs stratégies de développement. Les opérateurs internationaux les consultent régulièrement sur des problématiques commerciales. En effet, dans un contexte de mondialisation des échanges, d'entreprises transnationales, de commerce intra-branche, d'accélération des flux, de dématérialisation des écrits, de négociations on line privilégiées (GES et réduction de bilan carbone), les échanges commerciaux s'avèrent parfois complexes. Pour les collaborateurs, la maîtrise d'outils de décision commerciale revêt une importance première. De plus, la solidité de leurs connaissances techniques et la justesse de leur prise de décision seront les gages d'une affaire contrôlée, aux marges préservées, face aux exigences des partenaires. Les fondamentaux présentés ici contribuent à sécuriser leurs flux et répondre aux enjeux internationaux en constante évolution. Cet ouvrage se veut simple et pédagogique, permettant à toute entreprise importatrice et/ou exportatrice ainsi qu'aux étudiants de découvrir les nouveaux enjeux en matière de négociation internationale, tout en prenant conscience des fondamentaux techniques liés à l'optimisation de la négociation achat ou vente à l'international. Les auteurs ont déjà publié plusieurs ouvrages sur des thématiques internationales : Incoterms, douane, logistique, sécurisation des paiements, contrats, mettant en évidence l'importance de la maîtrise des fondamentaux et l'enjeu commercial qu'ils représentent dans le commerce international.