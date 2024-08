Un prisonnier bientôt libéré. Une gardienne sur ses gardes. Un jeu de séduction aussi dangereux que sexy . Raym n'a qu'une hâte : sortir de cet enfer qu'est Rockwoods, une prison de haute sécurité. Plus que quelques jours et son rêve deviendra réalité. Rien ne lui manquera sauf une personne... Camila... L'objet de tous ses désirs... La femme qu'il tente de séduire, en vain. Cette dernière, gardienne, reste constamment sur ses gardes. Elle le sait, l'univers carcéral regorge de détenus plus dangereux les uns que les autres. La canicule n'arrangeant rien au comportement des prisonniers, elle a conscience que tout peut basculer en une seconde à peine. Elle doit absolument rester concentrée sur sa tâche et ne pas écouter son palpitant qui s'affole dès qu'elle croise le regard de Raym. Les hommes, elle s'était juré de ne plus leur faire confiance. Un prisonnier ? Jamais ! Mais ne dit-on pas que le coeur a ses raisons que la raison ignore ?