René Lalique. Le génie de la lumière

Bijoutier avant-gardiste de l'Art Nouveau, René Lalique (1860-1945) se reconnaît par ses créations audacieuses, souvent inspirées de la nature, où se mêlent des matériaux peu usités, émail, nacre, corne, pierres semi-précieuses, verre... D'abord collectionné par une élite, sa notoriété explose lors des Expositions universelles de 1900 et de 1925 à Paris. Le verre devient son matériau de prédilection. Il brevète des techniques et lance la fabrication en grandes séries pour "rendre le beau accessible" au plus grand nombre. Innovant d'abord pour les flaconnages de parfums, René Lalique s'impose dans les Arts de la table et la décoration de style Art Déco. Des commandes spéciales prestigieuses s'ajoutent à ses productions en série, faisant du nom Lalique une marque mondialement connue.