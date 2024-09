Le loup du Donbass

Ukraine, 2007. Le soir des funérailles de Yefim Shulman, sa veuve Nina, ses enfants et ses petits-enfants se réunissent dans le salon étouffant de l'appartement de Donetsk pour célébrer leur héros. Chacun raconte ses souvenirs du grand homme : son périple en Sibérie où il a survécu seul dans la taïga, le jour où il a sauvé ses enfants d'une jument enragée qui fonçait sur eux, écume aux lèvres. Ou encore son courage pour défendre son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque temps après sa mort, Nina trouve dans ses affaires une lettre adressée au KGB qui vient ébranler toutes ses certitudes. Petit à petit elle découvre une vérité insoupçonnée sur son mari... Car pour survivre à la guerre et échapper au goulag, Yefim a dû faire de terribles sacrifices et mentir toute sa vie. A travers soixante-dix ans d'histoire ukrainienne, Sasha Vasilyuk retrace le destin inoubliable d'une famille prise entre deux régimes totalitaires. "UN ROMAN FORT SUR L'HISTOIRE UKRAINIENNE QUI ARRIVE A POINT NOMME". Booklist Sasha Vasilyuk est née en Crimée soviétique. Elle a grandi entre l'Ukraine et la Russie avant d'émigrer à San Francisco à l'âge de 13 ans. Journaliste, elle collabore notamment avec le New York Times, Harper's Bazaar, la BBC, USA Today et le Los Angeles Times. Elle vit à San Francisco avec son mari et ses enfants.