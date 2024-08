Call of the night Tome 1

En une rencontre, la vie peut reprendre du mordant ! Vampires VS Détective, le combat fait rage ! Depuis que la détective a attaqué les vampires l'un après l'autre la nuit d'Halloween, Nazuna n'a plus qu'un but : protéger Kô et ses amis, quitte pour cela à affronter son ancienne amie. Kô débarque au milieu de ce combat à mort, mais les choses ne tournent pas comme prévu... "Moi aussi, j'aurais voulu tomber amoureuse de toi". Le plan d'Anko Uguisu, enfin dévoilé ! Quel était le but de ses attaques... Et quel est son voeu secret ?