Miguel O'Hara : Spider-Man 2099. Une légion de monstres

Les morts-vivants à l'assaut de 2099 ! Le futur n'est pas à l'abri des zombis amateurs de chair fraîche, comme va le découvrir Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099. Pour repousser les hordes monstrueuses et sauver sa mère, ainsi que les citoyens du Barrio, il va faire équipe avec un autre héros futuriste : Blade ! Cette nouvelle mini-série consacrée à l'antihéros vedette de Spider-Man : Across the Spider-Verse compile cinq aventures de Miguel O'Hara qui l'associent à cinq versions 2099 de héros connus, avec un dessinateur différent par épisode. De quoi patienter en attendant Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.