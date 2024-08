X-Men : La vie, la mort

Tornade a perdu ses pouvoirs, à cause d'une machine créée par Forge, ce qu'elle ne sait pas. Elle a déjà toutes les peines du monde à survivre à cette tragédie, comment réagira-t-elle en apprenant la vérité ? En plus : Spirale et Lady Deathstrike prennent Wolverine pour cible, Dazzler est traquée par les Maraudeurs et les premiers X-Men affrontent Blastaar ! L'incomparable Barry Windsor-Smith, auteur de la célèbre saga Weapon X qui dévoilait les origines de Wolverine, a parfois contribué à la série Uncanny X-Men scénarisée par Chris Claremont, produisant certains des épisodes les plus marquants de la saga. Les voici réunis dans un même tome, un MUST-HAVE s'il en est.