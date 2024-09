A visage découvert. Dépasser la timidité et la peur des autres avec la méthode de Palo Alto

" J'ai choisi la solution qui me ferais, me semble-t-il le moins souffrir. J'ai avalé la fève qui me destinait à être la reine de cet instant. J'ai rassemblé mon courage pour gober le petit Jésus qui était confortablement installé sur sa couche. Le fait même d'imaginer les vingt paires d'yeux de mes camarades de classe tournées vers moi m'était insupportable. " La timidité fait parfois faire l'impensable, elle peut prendre différentes formes et ses dames de compagnie (peur, honte, tristesse et colère) trottinent derrière elle. Elle nous fait rougir, bégayer, trembler, défaillir. Elle est comme une voisine un peu collante qui sonne à notre porte pour un oui ou pour un non. Dérangeante et un peu trop omniprésente. Elle nous retient sur le pas de la porte pour nous ralentir quand nous voulons passer un coup de téléphone. Elle est là quand nous devons poser une question au facteur ou demander notre chemin dans la rue. La timidité et la peur des autres est une souffrance au quotidien pour certains, un véritable enfer pour les autres. Elle empêche parfois de travailler, d'aller à l'école, provoque des troubles alimentaires, et pousse à la dépression dans certains cas. Ce livre présente 8 cas de personnes souffrant de timidité que j'ai pu aider avec la thérapie brève systémique et stratégique selon la méthode Palo Alto.