Aliens Tome 4

Dans ce quatrième et dernier tome des comics classiques de l'univers d'Alien, vous découvrirez de longues mini-séries consacrées aux xénomorphes imaginées notamment par James Stokoe et Gabriel Hardman, ainsi que les adaptations en comics des scripts qui n'ont pas été utilisés pour les films ! Dernier Omnibus Alien (même s'il y en aura d'autres sur la mythologie Alien vs Predator ou Prometheus pour combler l'appétit des fans) consacré aux différentes séries et one-shots publiés à l'époque par Dark Horse et majoritairement inédits en France. Notons au passage la présence de deux raretés avec les adaptations en comics des scripts non utilisés pour le premier et troisième film (ce dernier étant signé par le mythique auteur William Gibson).