L'anglais facile avec les séries

Regardez-vous Downton Abbey, The Witcher, The Office, Grey's Anatomy ou encore How I Met Your Mother en VO ? Toutes ces séries nous enseignent différents aspects de l'anglais. Accents, vocabulaire, jargons, anglais courant, familier ou soutenu : les séries sont parfaitement adaptées à l'apprentissage de l'anglais et ce pour différents types de profils. Que l'on ait un niveau débutant, intermédiaire ou expert, chacun de nous peut trouver une série qui lui permettra de progresser dans cette langue aujourd'hui incontournable et parlée par plus de 1,4 milliard de personnes à travers le monde. Ambre Poilvé, traductrice anglais-français, vous dévoile tous les secrets qui vous permettront de regarder vos séries préférées et les comprendre sans difficulté !