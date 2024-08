Le chat du Dalaï-Lama et l'éveil du chaton intérieur

"Quand nous sommes encore des chatons, il suffit d'une plume emportée par le vent, d'une friandise inattendue ou du ruissellement fascinant de l'eau pour que nous soyons instantanément happés. L'émerveillement. L'enchantement. Lorsque nous atteignons le statut de seniors, bien trop âgés pour être impressionnés par de telles futilités, nous avons perdu quelque chose. Cette capacité à être éblouis par le monde qui nous entoure. A nous plonger totalement dans le moment présent, sans réserve. A voir les choses comme si c'était la première fois. Est-il possible de retrouver cette joie de vivre si naturelle autrefois ? De ne plus être blasés ? Pouvons-nous, vous et moi, chers lecteurs, réveiller le chaton qui sommeille en nous ? " Suivez les aventures du chat de la saga phénomène : David Michie est spécialiste du bouddhisme et de la méditation de pleine conscience. Il donne des conférences sur ces sujets dans le monde entier. Il est l'auteur de la série à succès Le Chat du Dalaï-Lama.