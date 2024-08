Le Livre des glaces Tome 3 : La Fille et la Lune

La conclusion de la nouvelle captivante série de Mark Lawrence, nommée au prix Goodreads du Meilleur roman de Fantasy ! Le dangereux périple de Yaz et de ses amis touche à sa fin, et la découverte du monde vert dépasse amplement leurs attentes. Au couvent de la Mansuétude, Yaz aura beaucoup à apprendre des soeurs enseignantes... si celles-ci renoncent à la mettre à mort. Car si le monde vert est différent, certaines choses ne changent pas : les ennemis jurés de Yaz gardent deux coups d'avance sur elle et comptent bien causer sa perte. Le salut des habitants des terres vertes et, à terme, des tribus du frimas repose sur la Lune, enjeu d'une bataille qui se livre autour de l'Arche des Absents, enfouie sous le palais impérial. Yaz peut-elle être la clé qui ouvrira l'Arche, celle que les sages cherchent depuis des générations ?