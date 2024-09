30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise. Du recrutement à l’offboarding

Comment cultiver les atouts des seniors pour accroître la performance de votre entreprise ? En compétition face à des jeunes jugés moins chers et plus connectés, les seniors sont trop souvent vus comme une charge dont il faut se séparer dès leurs 45 ans. Ils sont pourtant une véritable mine d'or pour les RH et les dirigeants qui veulent s'appuyer sur leur capital humain. Découvrez ici : - des stratégies concrètes pour valoriser le travail des seniors : entretiens adaptés, sensibilisation des salariés, accompagnements pour favoriser la mobilité interne... ; - des outils pour gérer la carrière et la formation, du mentorat à la formation continue ; - des clés pour maintenir les seniors dans les organisations et les accompagner lors de l'offboarding. Rédigé par Amélie Favre, coach en emploi carrière qui a aidé de nombreuses entreprises à redonner une place de choix aux seniors, ce livre démystifie les stéréotypes qui leur sont associés et montre comment ceux-ci peuvent être une source de croissance.