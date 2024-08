Découvrir et accueillir sa part d'ombre. Construire son identité

Oser rencontrer sa part ombre ouvre des horizons de liberté et de plénitude insoupçonnés ! Pour la psychologie jungienne, notre personnalité est constituée de trois instances aux rapports complexes : le Moi, la Persona (l'ensemble des rôles sociaux) et l'Ombre, notre personnalité "cachée" . Cette dernière nous cause bien des difficultés tant qu'elle demeure inconsciente, mais si nous apprenons à l'accueillir, elle se fait source de bienfaits, car elle recèle aussi bien nos défauts secrets que nos qualités cachées ! L'intégration de l'ombre nous amène ainsi sur le chemin d'une plus grande complétude. En suivant les différents exercices issus de la psychologie jungienne et des outils mis au point par le psychologue Jean Monbourquette, vous découvrirez des moyens d'intégrer votre part obscure à votre part lumineuse, afin de créer un nouvel équilibre.