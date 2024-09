Marketing digital, SEO, SEA et ChatGPT. Cours - QCM - Exercices - Rédaction de prompts - Corrigés

Un livre de révision et d'entraînement sur le cours de marketing digital : fiches de cours, QCM et exercices corrigés Clair et accessible, cet outil de révision est idéal dans le cadre d'un cours sur le marketing digital. Composé de 16 fiches, il se concentre sur les principales notions à connaître pour maîtriser : - les techniques de création, d'analyse et de gestion de sites Web ; - les stratégies de référencement et l'optimisation de la e-réputation ; - les outils pour animer des communautés et effectuer de la publicité ciblée ; - les développements du Web 3. 0, de l'utilisation de l'IA en marketing et des technologies disruptives comme la blockchain et les NFT. Particulièrement adapté si vous étudiez à l'université, en école de management ou IAE grâce à : - de nombreux exemples, tableaux et schémas ; - des exercices de fin de fiche (QCM et exercices d'application), avec des corrections détaillées ; - des entraînements pour apprendre à rédiger des prompts efficaces avec ChatGPT.