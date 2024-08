Toute la socio en BD : Programme de première

Que recouvre le terme socialisation ? Qu'est-ce qui crée la déviance ? Qu'est-ce que l'opinion publique et comment la mesure-t-on ? Dans cette intégrale des deux premiers tomes de Toute la socio en BD qui couvre l'intégralité du programme de première, Claire Fumat et les illustrateurs Vincent Brascaglia et Maud Hopsie répondent avec clarté et humour aux grandes questions que soulèvent toutes les problématiques sociétales actuelles. Découvez toutes les questions clés de la sociologie passées à la moulinette de la pédagogie et de l'humour, pour être exposées en illustrations claires et ludiques facilitant la compréhension et la mémorisation. Au travers d'exemples humoristiques et décalés, ce livre vous donnera les clés pour comprendre les fondamentaux de la discipline, décrypter l'actualité économique et saisir les enjeux de notre époque. Tout le programme de sciences économiques de Première dans une intégrale à mettre entre toutes les mains !