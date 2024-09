Tension à Eagle Mountain ; Le passé sans visage

Tension à Eagle Mountain, Cindi Myers Brûle ce livre ou tu mourras... Dwight croise le regard inquiet de Brenda, la jeune directrice du musée d'histoire locale. Selon elle, le message fait allusion à un recueil sur les armes nucléaires de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui, dans la petite bourgade tranquille d'Eagle Mountain, s'intéresse à ce genre de choses ? Et pourquoi cette mise en garde s'adresse-t-elle à Brenda ? Dwight l'ignore, mais il protégera celle dont il est amoureux... Le passé sans visage, Delores Fossen Prudemment, Jameson s'approche de la femme qui repose sur le sol, gravement blessée. Soudain il reconnaît Kelly, la jolie détective avec qui il a eu une brève liaison deux ans auparavant. Comment Kelly s'est-elle retrouvée sur la scène de crime où il a été appelé ? Et à quelle sombre affaire est-elle donc mêlée ? Mais, alors qu'elle ouvre les yeux, il décide de la questionner et découvre avec effarement qu'elle ne le reconnaît pas...