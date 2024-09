Une attraction royale. Le défi du prince ; La rose du désert ; Chantage pour une princesse

Le défi du prince, Sharon Kendrick Prince de Zaffirinthos, Xaviero a l'habitude de voir chacun se plier à ses moindres volontés. Aussi, lorsque la jeune réceptionniste du palace anglais où il est descendu le repousse violemment après le brûlant baiser qu'ils ont échangé, il sent un envoûtant mélange d'irritation et d'excitation l'envahir. C'est décidé, avant la fin de son séjour, il en fera sa maîtresse... La rose du désert, Liz Fielding Invitée par le cheikh du Ras al-Hajar à séjourner dans son royaume, Rose accepte sans hésiter. Pour une journaliste comme elle, une telle opportunité ne se refuse pas. Mais, dès son arrivée, Rose regrette sa témérité car elle est aussitôt enlevée par le prince Hassan, l'ennemi juré du cheikh, un homme aussi beau qu'énigmatique... Chantage pour une princesse, Annie West En apprenant qu'elle est censée épouser le prince Raoul de Maritz, Luisa croit d'abord à une plaisanterie. Hélas, alors qu'elle se refuse à quitter l'Australie et ceux qu'elle aime, le prince Raoul lui fait comprendre que, si elle ne cède pas à ses exigences, c'est toute sa famille qui en pâtira...