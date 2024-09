Le rêve d'un père ; Une infirmière irrésistible

Le rêve d'un père, Dianne Drake Belle est bouleversée : Cade Carter, le père de son fils de sept ans, est de retour en ville après une longue absence et souhaite reprendre contact avec le petit garçon. Pour elle, hors de question de mettre en péril l'équilibre précaire qu'elle a établi avec son fils ! Mais, quand ce dernier tombe malade, elle ne se sent pas de priver son petit garçon de la présence de son père... Une infirmière irrésistible, Tina Beckett Le Dr Zeke Bruen a trop souffert par le passé et il est bien résolu à protéger son coeur des affres de l'amour. Seulement, comment résister au charme de Lindy, la nouvelle infirmière qui travaille avec lui au centre médical, et de son adorable petite fille ? Alors qu'il fait tout pour garder ses distances, il sent des sentiments éclore en lui. Des sentiments dangereux qui le poussent à se rapprocher de Lindy...