Médecins royaux. La chirurgienne et le prince ; Une maman pour Farah

Série "Médecins royaux" - Tome 1 & 2/2 Ils sont princes, chirurgiens... irrésistibles ! La chirurgienne et le prince Soraya n'en revient pas. Le prince Raed Ayad, son rival à l'hôpital, vient de lui demander deux faveurs. Tout d'abord, sauver la vie de son père, le roi. Ensuite, pour tenir à distance la presse à scandale, jouer le rôle de sa fiancée ! Sa surprise passée, Soraya accepte d'aider Raed. Mais elle comprend vite qu'il y a plus dangereux encore que jouer la comédie : y croire soi-même... Une maman pour Farah Avant l'accident qui a paralysé sa petite Farah, le prince Amir Ayad, chirurgien de son état, était prêt à monter sur le trône. Mais aujourd'hui il n'est plus sûr de rien, sauf du lien puissant qui l'unit à Isolde, la thérapeute qui s'occupe de sa fille avec douceur. La voir s'attacher à la princesse l'émeut étrangement, au point qu'il se demande si Isolde ne pourrait pas être une maman pour Farah...