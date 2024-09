Dangereusement attirant

En prenant les rênes de la légendaire maison de couture familiale, Cristiano Vitale s'est juré de lui donner un nouvel élan et surtout un avenir. Or, pour restaurer cet héritage précieux, il doit pouvoir compter sur la top-modèle Jensen Davis, l'égérie de la marque. Hélas, cette dernière n'en fait qu'à sa tête et multiplie les couvertures de la presse à scandale. Conscient du danger qu'elle représente, Cristiano l'invite chez lui, en Italie, avec la ferme intention de dompter la belle...