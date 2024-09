Les héritiers Hartmann. Tome 2, Délicieuse imposture. Une rencontre inattendue

Délicieuse imposture, Katie Frey Série "Les héritiers Hartmann" - Tome 2/3 Réunis dans le ranch familial, les héritiers Hartmann vont se laisser emporter par la passion. Quand Amelia emboutit la voiture d'Antone, ex-champion de football, elle panique et présente le permis de conduire de sa soeur jumelle, une actrice connue. Commence un quiproquo qu'elle ne contrôle plus, surtout lorsque Antone lui propose une fausse relation médiatisée qui leur apportera des avantages. Alors que de vrais sentiments s'en mêlent, l'étau se resserre sur Amelia : Antone lui pardonnera-t-il de lui avoir menti ? Une rencontre inattendue, J. Margot Critch Tout le monde à Royal sait que la famille Winters méprise les Del Rio. Alors comment l'application de rencontres de Misha Law a-t-elle pu apparier le frère de Trey Winters avec une Del Rio ? L'homme d'affaires exige des réponses mais s'adoucit vite au contact de la belle Misha. Tandis que des étincelles crépitent déjà entre eux, Trey ignore s'il peut lui laisser une place dans sa vie et dans son coeur...