Nos coeurs déboussolés

Soan est encore perdu, mais cette fois, ce n'est pas la faute de son sens de l'orientation défaillant. Plein d'interrogations sur la vie, il décide de partir à l'aventure, accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières. Direction l'inconnu pour se découvrir soi-même. Décidée à enfin vivre plutôt qu'exister, Zoé part au volant de sa vieille Twingo et s'oriente au gré des auto-stoppeurs qu'elle croise. Face à la destination improbable affichée par les deux frères sur le bord de la route, elle n'hésite pas une seconde et leur propose de se joindre à elle. Au cours de ce périple pour le moins chaotique, ils pourraient découvrir que l'important n'est pas la destination mais la personne avec laquelle ils voyagent... Sauront-ils trouver le chemin de leurs coeurs déboussolés ?