La saga d'Auren Tome 4 : Glow

"Comme un phénix, je dois renaître de mes cendres et apprendre à me servir de mon pouvoir". "Comme un phénix, je dois renaître de mes cendres et apprendre à me servir de mon pouvoir". Libérée de l'emprise du roi Midas, Auren vole enfin de ses propres ailes. Mais la menace gronde car les autres monarques d'Orea ne comptent pas la laisser faire. C'est ce qui arrive quand on se dresse contre un roi, tout le monde se retourne contre vous. Cette fois, pourtant, Auren peut compter sur un soutien de taille : Slade Ravinger, le roi du Quatrième Royaume. Ensemble, ils se battront jusqu'au bout.