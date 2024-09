France vs Belgique

Pour la première fois, un livre retrace l'histoire de tous les derbies qui ont jalonné l'histoire commune du football français et belge. Tout commence le 1er mai 1904, quand les deux équipes nationales se rencontrent sur le petit terrain bruxellois du Vivier d'Oie. Depuis, Diables rouges et Bleus se sont affrontés à d'innombrables reprises. Cet ouvrage revient sur tous ces matchs au travers des histoires d'hommes et de femmes, de vedettes connues comme Platini ou Hazard, d'autres arrachées à l'oubli comme Van Hege ou Ben Barek, ou encore de clubs fameux comme l'Union Saint-gilloise, le Red Star, le stade de Reims ou le Sporting d'Anderlecht. Cet ouvrage unique permet aussi de découvrir le parcours inouï de personnages hors du commun comme Violette Morris ou Al Baker. De voir comment Raymond Goethals est devenu une icône de Bruxelles à Marseille. Il fait aussi revivre des matchs mémorables, du duel du 1er mai 1904 à la demi-finale de Saint-Pétersbourg en 2018, sans oublier celui 'des copains' de décembre 1944, en pleine guerre. L'auteur, Patrick Baragiola, corrige également des erreurs qu'Internet relaie à l'envi et évoque les grands moments de l'histoire des Bleus et des Diables, à l'Euro comme en Coupe du Monde. A travers ces confrontations, il fait apparaître en filigrane l'Histoire avec un grand H : les deux guerres mondiales, la colonisation, l'immigration ou l'irrésistible ascension du football féminin. Enfin, ce livre passionnant permet de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce qui a longtemps été qualifié de "match sympathique" est devenu plutôt celui du ressentiment et du "seum" .