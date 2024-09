Oeuvres de Maximilen Robespierre. Tome 2, Robespierre à Arras : Les oeuvres judiciaires

Inspirateur des doctrines communistes du 19e siècle et chef de file de la Conjuration des Egaux entreprise en 1796, Gracchus Babeuf doit sa renommée à ses journaux. Inspirateur des doctrines communistes du xixe siècle et chef de file de la Conjuration des Egaux entreprise en 1796, Gracchus Babeuf doit sa renommée a` ses journaux, en particulier le célèbre Tribun du peuple. C'est dans ces pages fiévreuses qu'il de ? finit une nouvelle doctrine du "bien commun" et un républicanisme de l'e ? galite ? re ? elle, face a` la réaction thermidorienne puis au Directoire, participant ainsi a` la naissance du journalisme politique moderne. Ce premier tome (en deux volumes) d'oeuvres complètes propose pour la première fois la collection intégrale des journaux de Babeuf, depuis le Journal de la Confédération en 1790 jusqu'au dernier nume ? ro du Tribun du peuple, paru peu de temps avant son arrestation au printemps 1796.