Color Collection

Etudiant en design graphique à l'école d'arts Morioka, Saiki enchaîne les résultats décevants. Un jour, il est abordé par Amano, un étudiant plus âgé de la section sculpture, qui le trouve "mignon", ne le lâche plus d'une semelle... Mais l'aide aussi à retrouver l'inspiration et la confiance qui lui manquaient. Saiki s'ouvrira-t-il à de nouveaux sentiments ?