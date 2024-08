Dans les pas d'une autre [EDITION EN GROS CARACTERES

Regardez autour de vous : vous n'êtes pas seule. La plus parfaite des inconnues pourrait devenir votre meilleure amie. Faites la connaissance de Sam et Nisha... Sam ne roule pas sur l'or, mais elle s'accroche. Sa famille compte sur elle ! L'équilibre est fragile, et Sam sait qu'un jour tout peut voler en éclats - elle espère juste que ce ne sera pas pour aujourd'hui... Nisha, elle, a tout ce dont elle a toujours rêvé, et plus encore : un mari phénoménalement riche, un dressing à faire pâlir d'envie les influenceuses... Mais son rêve vient de se briser sur une demande de divorce. Sam et Nisha n'auraient jamais dû se croiser. Mais lorsque Sam prend par erreur le sac de sport de Nisha contenant des Louboutin aux talons vertigineux, leurs vies s'entremêlent. Ensemble, elles découvriront que plus rien ne leur est impossible. Par l'autrice du best-seller international et du film événement Avant toi. "Dans les pas d'une autre est une histoire émouvante sur deux femmes qui semblent diamétralement opposées... jusqu'à ce que les circonstances les réunissent. Personne n'écrit sur les femmes comme le fait Jojo Moyes, avec finesse et humour". Jodi Picoult "Rares sont les auteurs qui ont le pouvoir de vous faire passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Jojo Moyes en fait partie". New York Times "Un roman captivant et qui fait chaud au coeur, sur le pouvoir de l'amitié féminine". Kirkus "Charmant... Moyes n'est jamais à court des brillantes observations qui sont sa marque de fabrique. Ses fans vont adorer". Publishers Weekly "Voici une histoire de métamorphose qui vous donnera peut-être envie de changer de vie ou juste de trouver chaussure à votre pied". Good Housekeeping "On ressort du bouquin un peu plus heureux qu'on y était entré". Sud Info