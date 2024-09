La Biologie en 2200 schémas. Licence, prépas, Capes, 2e édition

Toute la biologie pour la licence et le CAPES SVT sous la forme de schémas synthétiques commentés. Ce livre, mis à jour avec cette deuxième édition, propose les principales notions de biologie étudiées en licence et Capes SV-STU, présentées sous forme de schémas et de photos commentés, regroupés au sein 184 fiches thématiques. Chaque fiche comporte un court texte introductif avec la définition de la notion présentée, 2 200 schémas originaux et 250 photographies. L'accent est mis sur la mise en relation entre la structure et la fonction : c'est en adéquation avec la vision actuelle de la biologie car établir le lien structure/fonction permet de donner du sens aux observations du vivant et d'expliquer l'adaptation avec les contraintes du milieu. Cette deuxième édition propose des contenus accessibles via des QC codes : des schémas à légender et des QCM.