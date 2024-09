L'artisan semencier

Jésus parcourt durant trois ans les villes et les champs de Palestine et les évangiles sont naturellement remplis de références aux fruits de la terre et à leur multiplication. La parabole du Semeur vient immédiatement à l'esprit. Mais les textes ne précisent pas d'où provient le grain qui est semé. Toutes les semailles trouvent leur origine dans la moisson précédente dont on a réservé une part conservée précieusement dans un grenier sec. Les semenciers se sont spécialisés depuis toujours dans la sélection de grains et des pépins et en font commerce. Un jeune compagnon de Jésus, présent à la multiplication des pains et au Jardins des Oliviers, prend conscience de la nécessité de préserver de même le récit de la vie de Jésus, de manière à favoriser les moissons futures. Comme dans ses livres précédents, André Querton se saisit de personnages clairement identifiés dans les Evangiles. Paraphrasant de courtes scènes des textes évangéliques, il tente de leur donner leurs couleurs, leurs senteurs, et les sentiments de leurs acteurs et témoins.