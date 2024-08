A ses pieds, un tapis cuivré couvrait le sol, parsemé des pétales de rose rouges, et de quelques feuilles aux teintes flamboyantes. Elle repensa aux mosaïques étincelantes sur les immeubles, au sud de Téhéran, le bleu turquoise dans les bassins de carpes koï partout dans la ville, les tapis colorés savamment tissées dans les maisons et les boutiques. Les piles de safran, de curcuma et de sumac au souk, tout comme les motifs kaléidoscopiques des parterres, dans les parcs. Depuis que sa famille, originaire de Téhéran, s'est installée à New York, Mina s'est parfaitement accoutumée à ce nouveau mode de vie et rêve de peindre sa vie en mille couleurs. Mais sa mère, Darya, nourrit de tout autres rêves pour sa fille : lui trouver le parfait mari irano-américain. Au carrefour de deux cultures, mère et filles ont bien souvent trop de mal à se comprendre. Elles décident alors de s'embarquer pour un voyage en Iran, espérant ainsi renouer avec leurs origines et se rapprocher. Cependant, quand Mina s'éprend d'un jeune homme que sa mère n'a pas choisi, il faudra sans doute plus que du thé noir et des petits pains chauds pour préserver ce que mère et fille s'efforcent de reconstruire. Après le succès de La Librairie de Téhéran, Marjan Kamali revient avec un roman à la fois émouvant et joyeux sur la famille, l'amour, et la place qu'il revient à chacun de trouver dans ce monde. "Les dialogues étincelants et les personnages chaleureux d'Un thé à Téhéran feront le bonheur des lecteurs". Kirkus Reviews "Lyrique, vivant, chaleureux" Publishers Weekly "Vifs et intelligents, les personnages d'Un thé à Téhéran vous deviendront très vite si chers que vous aurez envie de faire vos valises et de les suivre partout là où ils vous emmèneront. Comme je suis heureuse de ce cadeau à la saveur de baklava que m'a permis de savourer cette immersion perse sans quitter New York". Elinor Lipman "Marjan Kamali saisit à la perfection le paysage urbain, les sons et les odeurs de Téhéran. Humour, romance et tradition sont les ingrédients de ce réjouissant récit à la sauce iranienne". Booklist