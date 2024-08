A Marseille, une jeune fille opère une gymnastique perpendiculaire pour converger vers les rayons d'amour. Sous son tricot de corps, une coupure canine. La fille au coup de soleil, montre son ménisque. Un Ménisque. Un genou. Et un animal. Un animal qui va tout bouleverser et mettre la ville en fantaisie. Et en vérité, vous découvrirez vite toutes les raisons de l'aimer. Tricot de corps est une critique, drôle et cinglante sur la société néolibéraliste et sur les travers de la vie à Marseille. Un moment de légèreté et de poésie, un voyage au coeur de l'humanité et de la nature, un temps calme, des rencontres inattendues, une exploration des incohérences et des absurdités qui nous entourent. L'humour et la poésie se mêlent pour offrir un reflet éclatant de la vie dans toute sa splendeur et sa complexité. John Deneuve