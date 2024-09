Les clés pour comprendre l'actualité. Edition 2024

Télévision, radio, notifications, blogs, podcasts, journaux gratuits... nous sommes submergés par l'information désormais accessible au plus grand nombre et sous divers supports. Cet accès plus facile à l'actualité a paradoxalement contribué à l'uniformisation et à l'appauvrissement de l'information.Cet ouvrage propose de passer en revue les grands événements qui ont rythmé l'actualité internationale, politique ou encore économique de ces derniers mois. Derrière ces événements, il est aussi question d'en expliciter les enjeux afin de donner au lecteur les clés pour "mieux" comprendre le monde dans lequel nous vivons et de transmettre quelques pistes de réflexions quant au monde de demain.