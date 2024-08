Arles Déchirée. Edition bilingue français-anglais

A Arles, je montre mon portfolio. La photographie de rue n'y est pas en vogue. "Anecdotique" dit-on de mon bricolage autodidacte. L'alignement se produit à partir de 2019. Les commerçants m'ouvrent leurs murs. Je colle des affiches, on m'invite dans une exposition collective improvisée, les curieux affluent. L'éclosion arrive au moment où, allant abandonner, je projette instinctivement mon va-tout sur les murs de la ville. Sans penser "série photo" ni thèmes en vogue. Sans vraiment demander d'autorisation ni chercher l'approbation d'un jury. L'affiche suscite souvent de la bienveillance. Elle a un caractère artisanal, alternatif. Fragile, imparfaite, elle est vouée à disparaître. Elle est dépourvue de cartel, de socle, de cadre. On peut la toucher, l'altérer. Inutile de payer ou même de franchir un seuil pour la voir. Elle est propice aux jeux. Aux mises en scène. La photographie de rue concerne tout le monde, parle à tout le monde. Ancrée dans le réel, elle inclut, elle est humaniste. C'est cette pulsion, cette photographie dans la rue, de rue, par quelqu'un d'un peu à la rue, qui interpelle le public. Sans le savoir, la démarche marginale, le off du Off, répond à une attente essentielle. Mettre la vie, les gens - en fin de compte le commun - au coeur de l'expérience arlésienne.