Réussir les épreuves orales - Méthode. Entretien avec le jury, Epreuve technique/de connaissance, Edition 2025-2026

Très complet, il propose une présentation détaillée des différents types d'épreuves orales (présentation en temps limité, entretien de connaissances...) spécifiques aux concours de catégories A, B et C, pour bien comprendre leur logique interne et les attentes du jury.Pas à pas, apprenez à... maîtriser les différentes compétences attendues ; établir un bon contact avec le jury en adoptant le comportement idéal ; gérer votre stress ; faire la différence par rapport aux autres candidats ; vous préparer aux questions classiques ou plus délicates...De nombreux sujets proposés aux concours accompagnés de corrigés vous permettent de vous entraîner en situation et de tester vos connaissances.Enfin, une partie est consacrée à la présentation des institutions et de leur fonctionnement afin d'acquérir le socle de connaissances indispensables attendu des candidats aux concours de la fonction publique.