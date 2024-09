Allemand niveaux B1-B2. 50 règles essentielles, 2e édition

Pour chaque fiche, retrouvez : l'essentiel à retenir afin d'éviter de nombreux écueils et parer aux erreurs les plus courantes ; des exemples détaillés avec les principales difficultés ; des exercices d'application corrigés pour un entraînement efficace.Clair et complet, il s'adresse aussi bien à des étudiants qu'à des adultes désireux d'entretenir leur pratique de la langue (niveaux B1-B2).