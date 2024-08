L’époque des solidarités . Petit manuel d'histoire des politiques sociales

La protection, la sécurité et la prévoyance sociales, l'encadrement du travail par la loi et les politiques patronales, les consensuset les rapports de forces entre les organisations professionnelles, sociétalesou territoriales et les politiques d'Etat, l'action des communes et desassociations locales et nationales délimitent un espace essentiel des sociétésissues de la grande transition démographique, économique et urbaine. Laglobalisation fait entrer de nouveaux états dans cet univers, mais il est delongue date pensé à l'échelle de la planète. Délimité par des normeset des besoins jugés majeurs à chaque époque, travaillé par des professionsspécifiques, ce champ du social est celui d'une politique parmi d'autres, maisaussi la terre nourricière de la légitimité des pouvoirs en place : c'est là quese construit la vie et que la société est rendue possible. Au coeur d'uneépoque, cet édifice est aujourd'hui face à une nouvelle mutation de l'essentielhumain : effritement du patriarcat et crise environnementale, remise en jeu desconsensus sociaux au nom d'une liberté économique qui creuse de nouvellesdiscriminations. Souvent, le monde militant voit ces bouleversementscomme le mouvement d'un curseur sur le chemin d'un progrès linéaire vers unavenir dont on se rapproche ou s'éloigne au gré des luttes, tandis qu'unelittérature universitaire récente mais foisonnante décrit avec minutiel'histoire de chacune des composantes de ce terrain de recherche. Parmi les plusjeunes, le monde est souvent perçu comme fractionné entre hier et demain. Lesprofessionnels du social, pour leur part, tentent de renouer le lien entrel'effort quotidien et un projet collectif parfois bien évanescent. L'opinion estengagée par les médias à des démarches comparatives entre nations, ignorantsouvent les spécificités de chacune. Par-delà l'image chatoyante etchangeante de ce qu'on pourrait désigner selon le mot du précurseur LéonBourgeois comme l'époque de la "solidarité" , ce petit manuel voudrait aider lelecteur à trouver dans l'épaisseur des derniers siècles des cohérences, desrepères, le fil synthétique d'une histoire et des raisons d'agir et d'espérer.