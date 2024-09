Comment j'ai réussi ma science politique. Le seul livre qui aborde autre chose que les concours d’entrée

La science politique ce n'est pas que Sciences po et les IEP ! Il existe de nombreuses licence en science politique à l'université mais aucune méthode pour les réussir. Dans cet ouvrage, vous trouverez un exposé clair, synthétique (et drôle), d'une méthode pour réussir sa science politique. Dans une première partie, "Devenir science po" , vous verrez TOUS les moyens d'accès à la discipline. Quand vous êtes étudiant en science politique, dans un IEP ou à l'université, vous devez maîtriser une méthode permettant de résoudre des exercices. C'est cette méthode que vous étudierez dans une deuxième partie, "Vivre science po" . Enfin, les études de science politique sont des études qui ont une connotation particulière, qui renvoient à des usages, qui nécessitent de l'entregent et de l'entre-soi. Dans une troisième partie "Etre science po" , vous trouverez des conseils pour vous aider à intégrer les politistes.