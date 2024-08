Doux tel le thé magique, apaisant, Donne ton pouvoir à l'océan. S'ils se retournent, S'ils te pourchassent, Ta faiblesse assurera ta perte. Doux telle la joie magique, éclatante, Tu ne peux arrêter la mer violente. Le destin de Tana Fairchild est tout tracé depuis sa naissance : son mariage avec Landon, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolfe... Wolfe, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Epouser Landon garantirait la paix, mais perdre Wolfe pourrait lui coûter tout le reste. "Préparez-vous à être ensorcelés ! Avec sa romance poignante et son atmosphère captivante, Bring Me Your Midnight jette un puissant sort. Les lecteurs sentiront les embruns de l'océan sur leur peau, seront émus par cette histoire d'amour palpitante et souffriront pour Tana, qui est forcée de faire des choix impossibles". Stephanie Garber, autrice de Caraval et Il était une fois un coeur brisé "Sombre et enchanteur, Bring Me Your Midnight, avec sa romance interdite et son ambiance magnifique, ne manquera pas de vous ensorceler". Kerri Maniscalco, autrice du Royaume des damnés "Bring Me Your Midnight vous immergera dans une atmosphère pleine de magie et de romance. Ce roman explore avec délicatesse la question du devoir qui est le nôtre envers nos communautés, nous-mêmes et la Terre". Sara Holland, autrice d'Everless