Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Tout-en-un, Edition 2025

Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours, examen professionnel - d'assistant territorial et assistant territorial principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B). Outre la fonction publique et les services culturels territoriaux, ce guide présente le cadre d'emploi et les missions des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Selon la spécialité choisie (musée, bibliothèques, archives, documentation), il permet de préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - La note de synthèse - Le questionnaire LES EPREUVES FACULTATIVES - L'épreuve de langue - L'oral de traitement automatisé de l'information LES EPREUVES D'ADMISSION - L'exposé - L'entretien Des sujets d'annales corrigés récents vous aident à vous familiariser avec le contenu des épreuves et à vous entraîner en situation. En fin d'ouvrage, des informations indispensables vous aident à mieux aborder la recherche d'emploi une fois votre concours réussi.