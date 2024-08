La guérison angélique. Cartes de manifestation

Un oracle de 44 cartes + un livre explicatif pour travailler avec l'énergie des archanges Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cet oracle de 44 cartes de toute beauté, illustré par l'artiste Daniel B. Holeman, est une invitation à accueillir la lumière et l'amour dans votre coeur et sur notre planète grâce à des exercices pratiques et des bénédictions divines pour résoudre les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté dans les domaines de la santé, des finances, de la carrière, des relations et bien plus encore. Dans le livre explicatif, vous pourrez exprimer une magie aimante et une guérison spirituelle grâce à la présence lumineuse de quatre archanges puissants, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Les archanges sont une source rayonnante d'amour spirituel, de réconfort, d'inspiration et de joie. Ouvrez votre coeur à ces êtres glorieux, guérissez-vous et exprimez votre lumière pour le plus grand bien de tous.