Mon carnet de stages en travail social. L'essentiel pour mes 3 années de stage : des pages de notes à remplir, des conseils et des mémos utiles

Le carnet à emporter partout avec vous pour optimiser vos stages pendant vos 3 années d'études de travailleur social ! Dans ce joli carnet à compléter, tu pourras prendre note de tout ce qu'il est utile de retenir durant tes stages, en bénéficiant des conseils d'une assistante sociale, Virginie (@ParlonsSocial), et des rappels de cours de Sarah, formatrice en IRTS, toutes deux tutrices de stagiaires. Conçu pour aider les étudiants, futurs ASS, EJE, CESF et ES, il est organisé en 5 parties : la recherche de stages, les 3 périodes de stage et les outils indispensables. Pour chaque stage, de précieuses rubriques à compléter t'aideront dans la rédaction de ton rapport : - objectifs de stage, initiaux puis réajustés ; - travaux à rendre ; - activités réalisées ; - bilans de stage ; - souvenirs de stage, etc. Tu pourras ainsi personnaliser ton carnet et constater ton évolution et tes progrès au fil de tes 3 années d'études.