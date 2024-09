Marcel Cazes au Crédit lyonnais. De l'international à la direction générale (des années 1930 aux années 1960)

Marcel Cazes (1903-1987) est issu d'une famille girondine modeste : ce polytechnicien s'est inséré dans " la République des talents ", levier de l'ascension sociale. Discret et méconnu, il est devenu un haut cadre du Crédit lyonnais, alors la première banque française, pendant 44 ans, puis même son directeur général entre 1962 et 1967. Il y a été le porteur d'une culture internationaliste, d'abord au niveau européen, puis à l'échelle mondiale, en Afrique, en Amérique latine puis à New York. Il parraina de nouveaux métiers (crédits à la consommation ou au logement, placement de produits d'épargne), soutint l'essor de la banque d'entreprise à l'échelle européenne et le déploiement de l'euromarché, des syndicats d'émission de titres en eurodollars et des alliances interbancaires.