Maîtriser la LCA en anglais

L'ouvrage Véritable outil pédagogique cet ouvrage propose aux étudiants en médecine de se familiariser avec l'épreuve de lecture critique d'article (LCA) en anglais. Cette 6e édition comporte trois grandes parties : les bases théoriques nécessaires à la compréhension des différentes méthodes utilisées en recherche scientifique qui abordent en particulier : la typologie des questions en LCA aux EDN ; la structure des articles médicaux ; la méthodologie où sont rassemblées toutes les informations nécessaires à la compréhension des différents types d'études y compris les aspects réglementaires ; la mise en pratique entièrement renouvelée et constituée de 14 articles en langue anglaise issus de grandes revues de référence. Chacun d'entre eux est suivi de 14 à 16 questions en français corrigées et largement commentées offrant un outil d'auto-évaluation et d'entraînement ; accessibles en ligne un lexique anglais-français de termes spécifiques en recherche médicale et un glossaire validé par les membres du CUESP permettant au lecteur d'accéder à des définitions détaillées des termes couramment retrouvés dans les articles. Le public Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales) qui souhaitent se préparer efficacement aux Epreuves Dématérialisées Nationales (EDN). Il intéressera également l'ensemble des praticiens qui désirent se former à la lecture critique d'articles. Les auteurs Cet ouvrage est le fruit du travail du Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP). Cette 6e édition a été coordonnée par le Professeur Moustapha Dramé coordonnateur médical de la Délégation à la recherche clinique et à l'innovation responsable de l'unité de soutien méthodologique à la recherche (USMR) au CHU de Martinique.