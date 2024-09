Le prix du silence

Pour sa dernière patrouille, le commandant d'un SNLE (sous-marin lanceur d'engins, le porteur de missiles nucléaires), doit embarquer deux invités au dernier moment. Et quand les Russes se présentent aux portes de l'Estonie, rien de va plus à bord... Mais un SNLE ne doit ni communiquer, ni faire surface. Tout devra se régler par plusieurs centaines de mètres de fond, dans un océan où la menace est à la fois en dehors et à l'intérieur du sous-marin...